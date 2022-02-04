Эксперты обнаружили пять новых источников питьевой воды в Сочи

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты выявили восемь перспективных источников водоснабжения Сочи, пять из них - принципиально новые, сообщила администрация города в пятницу.

"В течение всего прошлого года специалисты Росгеологии провели комплексное исследование территории Сочи в целях изыскания дополнительных и оптимизации работы эксплуатируемых источников водоснабжения курорта. По результатам определено восемь перспективных участков. Три из них - действующие водозаборы, еще пять - принципиально новые, потенциальный объем запасов чистой воды в которых не менее 95 тыс. кубометров в сутки", - говорится в опубликованном сообщении.

На юге России на протяжении последних нескольких лет наблюдалась засуха. В 2020 году в Краснодарском крае возникла особенно сложная ситуация, пересохло большое количество природных водоемов. На несколько метров уменьшился уровень основной водной артерии региона - реки Кубани, практически до критических значений обмелело Краснодарское водохранилище, а в окрестностях Сочи пересохли популярные среди туристов Агурские водопады. Из-за засухи в курортных городах региона в летний период вводились графики подачи воды.