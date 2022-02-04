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Пандемия COVID-19

Песков: антиковидные ограничения на встречах лидеров в Кремле зависят от ситуации

Двусторонним встречам предшествует обмен информацией по линии санитарных служб, заверил представитель Кремля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Характер эпидемиологических ограничений во время встреч президента РФ Владимира Путина со своими визави из других стран определяется исходя из ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос, почему во время переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля между лидерами соблюдалась социальная дистанция, а во время встречи 3 февраля с президентом Аргентины Альберто Фернандеса таких дополнительных ограничений не было.

"Ни для кого не секрет, что двусторонним встречам предшествует обмен информацией по линии санитарных служб, и, разумеется, в разных ситуациях [среди членов делегаций и сопровождающих] есть какое-то количество контактных людей, есть какое-то количество заболевших, у которых ПЦР-тесты [дали положительных результат] и так далее", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что "в зависимости от этого выбирается наиболее оптимальный режим для обоих глав государств, потому что во главу угла ставится их санитарная безопасность". "Только этим это определяется", - заключил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОрбан, ВикторФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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