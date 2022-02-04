Москвичам напомнили о правилах перевозки животных после видео с альпака в метро

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудница службы безопасности нарушила правило перевозки животных в московском метро и пропустила альпака с владельцами в подземку. В метрополитене можно перевозить животных, но только в клетке и переноске, при этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера в метро был необычный пассажир - на Кольцевой как ни в чем не бывало ехала пушистая альпака. Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать. <…> Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что по правилам перевозки животное должно находиться в переноске или клетке, при этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где альпака гуляет на платформе и в вагоне поезда в метро.