Глава Липецкой области запустил флешмоб в поддержку российских олимпийцев

ЛИПЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов запустил флешмоб в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Пекине.

"Миллионы ждут этого, и я тоже. Для меня как для любителя спорта это особенные соревнования, наполненные волнением и гордостью", - сказал в пятницу журналистам Артамонов. Он призвал всех жителей региона размещать в соцсетях посты с хэштегом #командагероев #ROCyouagain #wewillROCyou и тем самым поддержать спортсменов.

"Для многих из них это апогей карьеры, смысл жизни, я болею за каждого из россиян, под каким бы флагом мы не выступали", - заметил Артамонов. Он убежден, что российские олимпийцы "достойны побед и будут выкладываться на все 100%".

"Верим в нашу сборную, поддерживаем, желаем удачи и здоровья", - заключил Артамонов.