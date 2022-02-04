В больнице имени Филатова в Москве скоропомощной корпус могут открыть уже в 2023 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Скоропомощной корпус на территории больницы имени Филатова в Москве планируют открыть уже в 2023 году, его площадь составит 15 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин.

"Мы не забываем и о развитии клиники [больницы имени Филатова]. Тут строится скоропомощной корпус, самый современный. Тут будет шесть операционных. Этот корпус увеличит пропускную способность и возможности. <...> Надеюсь, что в 2023 году этот корпус уже примет пациентов", - сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство четырехэтажного скоропомощного комплекса в ГКБ № 15 имени Филатова площадью 15 тыс. кв. м было начато в III квартале 2020 года. Корпус будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в сутки, которые смогут получить полный комплекс необходимой помощи (диагностика - оперативное вмешательство - реанимационные мероприятия) в течение первых суток пребывания в больнице. Затем в зависимости от состояния их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения для продолжения лечения.

Строительство скоропомощных комплексов является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Скоропомощные комплексы возводятся на базе пяти городских стационаров, расположенных в центре города (НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина), на востоке (ГКБ № 15 им. Филатова), юге (ГКБ им. Буянова) и севере Москвы (ГКБ им. Вересаева).

Больницы для размещения скоропомощных комплексов были выбраны таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории больниц, где строятся скоропомощные комплексы, имеются либо будут построены в ближайшем будущем вертолетные площадки для приема санитарного авиатранспорта.

Скоропомощные комплексы строятся по индивидуальным проектам, учитывающим сложившийся архитектурный облик больниц. Однако в то же время оказание экстренной помощи в них будет организовано по единым современным стандартам.