Самарских первоклассников отправят на каникулы на неделю раньше

САМАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Самарский оперштаб рекомендовал часть учеников школ перевести на дистанционное обучение, а первоклассников - на внеплановые каникулы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства в пятницу.

"Рекомендовано перенести начало дополнительных каникул для первоклассников Самарской области с 14 февраля на 7 февраля. Решение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-8-х и 10-х классов (с 7 февраля на две недели) рекомендовано принимать муниципальными штабами с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании", - говорится в сообщении.

По данным администрации Самары, в городе на карантин закрыты более 1,6 тыс. классов школ из-за ОРВИ или коронавируса. Полностью на карантин закрыты 14 школ. Учреждения допобразования работают в удаленном режиме.