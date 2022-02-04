На 24% за год выросло количество нарушений при реализации нацпроектов в Подмосковье

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуроры в Подмосковье выявили почти тысячу нарушений при реализации национальных проектов, что на 24% больше, чем в 2020 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области по итогам годовой коллегии ведомства, возбуждены восемь уголовных дел.

"В 2021 году органами прокуратуры области выявлено свыше 950 нарушений закона при реализации национальных проектов, в связи с чем внесено 529 представлений, - сообщила прокуратура. - В дисциплинарном и административном порядке наказаны более 460 виновных. По материалам прокурорских проверок возбуждены восемь уголовных дел".

На предыдущей коллегии прокурор региона Сергей Забатурин сообщал, что прокуроры выявили нарушения при реализации почти каждого нацпроекта (всего 765 нарушений), к ответственности были привлечены 455 виновных. Как правило, нарушения касались несоблюдения сроков сдачи работ, их ненадлежащего качества, отсутствия контроля за деятельностью подрядных организаций со стороны заказчиков.

Всего в сфере экономики прокурорами в прошлом году выявлено почти 20 тысяч нарушений, 5,5 тыс. человек привлечены к дисциплинарной ответственности, более 1,6 тысяч человек - к административной, возбуждено 234 уголовных дела. При этом в сфере соблюдения законодательства о закупках выявлено 3,7 тысяч нарушений и возбуждено 21 уголовное дело. Кроме того, прокуроры добились погашения задолженности предпринимателям по госконтрактам на 1,2 млрд рублей.

За прошлый год всего в Подмосковье выявлено почти 72 тысячи нарушений, дисциплинарно и административно наказаны почти 31 тысяча виновных, по материалам прокуратуры возбуждено 573 уголовных дела. При этом количество зарегистрированных преступлений незначительно уменьшилось - на 0,2% - и составило 73,7 тысячи.