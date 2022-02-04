Батутный центр открылся под Петербургом при спортивной школе олимпийского резерва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Батутный центр спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью открылся в пятницу в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Как сообщил на церемонии открытия губернатор Петербурга Александр Беглов, центр создан на средства городского бюджета по инициативе ветерана Великой Отечественной войны, петербургского тренера по акробатике Игоря Виноградова.

"Самое сложное было - найти помещение с такой высотой, чтобы обустроить батутный зал. Но удалось выкупить это помещение у застройщиков и передать его спортивной школе. Ввод такой спортивной школы дает нам возможность тренировать и развивать наших спортсменов. Это двоеборье, батут, прыжки с трамплина. Думаю, что качество наших спортсменов будет улучшаться. Этот батутный зал - пожелание одного из лучших наших спортсменов - Игоря Виноградова, который обратился к президенту и попросил, чтобы такой зал был", - сказал Беглов журналистам.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, на создание нового спортивного зала из бюджета Петербурга было выделено порядка 39 млн рублей, проект полностью завершен менее чем за год. Центр оснащен необходимым спортивным оборудованием, инвентарем и мультимедийной техникой. Также в нем обустроена площадка для скалолазания. Заниматься на новой площадке смогут 600 спортсменов.

По данным пресс-службы Смольного, в двух отделениях этой спортивной школы на сегодня тренируются около 300 спортсменов: 178 ребят занимаются лыжным двоеборьем и 115 - прыжками на лыжах с трамплина. В прошлом году спортсмены учреждения завоевали 101 медаль, в том числе 4 первых места на этапах Континентального кубка мира, 11 золотых медалей на чемпионатах и первенствах России. "Воспитанница школы - Софья Тихонова - будучи мастером спорта международного класса, помимо побед в различных чемпионатах страны и мира, вошла в олимпийскую сборную страны на играх в Пхенчхане в 2018 году, а в 2022 примет участие в Олимпиаде в Пекине", - уточнили в пресс-службе.

В Петербурге более 40 лет проводятся Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, посвященные подвигу блокадного Ленинграда. В 2022 году в городе планируется проведение одного из этапов Кубка мира по прыжкам на батуте, а также международные юношеские соревнования "Кубок Петра Великого" и чемпионат России.