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Ситуация с ковидом осложнилась за неделю в 33 регионах России

Ситуация с ковидом осложнилась за неделю в 33 регионах России - оперштаб.

Пандемия COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 63,2%
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