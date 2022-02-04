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Пандемия COVID-19

Дистанционное обучение в школах и колледжах КЧР продлили по 12 февраля

Вузам республики рекомендован удаленный формат работы

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в связи с ростом распространения коронавируса продлили дистанционное обучение в школах и колледжах республики по 12 февраля, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом заболеваемости сезонными ОРВИ и COVID-19 оперштабом КЧР приняты ряд решений: до 12 февраля включительно все школы республики продолжают обучение в дистанционном режиме. При этом в младших классах, по мере необходимости, продолжают работу дежурные классы", - написал Темрезов.

Он добавил, что колледжи и учреждения допобразования продолжат обучение в дистанционном режиме, вузам республики рекомендован удаленный формат работы. В республике сохраняется требование о переводе не менее 30% работников учреждений и предприятий на удаленный режим работы и самоизоляция для лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.

"Сообщаю также, что в городской поликлинике Черкесска открылся дополнительный центр амбулаторной помощи для пациентов с признаками острой респираторных заболеваний на базе психоневрологического диспансера. Для удобства жителей центр будет работать и в выходные дни", - добавил руководитель региона.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 317 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 35 922 случая инфицирования, 31 479 жителей выздоровел, 943 умерли. В госпиталях получают лечение 460 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
Карачаево-ЧеркесияСеверный КавказПандемия COVID-19
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