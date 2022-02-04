В Архангельске 14 февраля запустят проект "Восстановись после ковида"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Проект для перенесших новую коронавирусную инфекцию "Восстановись после ковида" открывается в Архангельске с 14 февраля, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Архангельской области.

"В Архангельске стартует проект "Восстановись после ковида". Программа разработана общероссийской общественной организацией "Российский Красный Крест" и Министерством здравоохранения РФ, - сообщает пресс-служба. - Принять первые группы планируется 14 февраля".

Участники проекта вместе с тренером будут выполнять упражнения, способствующие постковидному восстановлению. "Мы не говорим о реабилитации, потому что ее могут проводить только медики. Мы говорим именно о восстановлении. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, будут собираться в группы, где их будут учить правильно восстанавливать свое дыхание", - приводит пресс-служба слова председателя регионального отделения "Российского Красного Креста" Ольги Костель.

Проектом предусмотрены мастер-классы по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе. На каждом занятии у участников будут проверять параметры до и после тренировки. Все уроки будут проходить под наблюдением специалистов и волонтеров. Необходимое оборудование в регион уже доставлено.

С начала пандемии в регионе выявлено 149 409 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 3 085 случаев. 121 719 человек выздоровели, 2 011 умерли.