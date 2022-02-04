Похолодание местами с мокрым снегом ожидается в выходные в регионах Центральной России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Похолодание до минус 9-16 градусов и снег ожидаются в выходные в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), местами прогнозируются мокрый снег и порывы ветра до 15-17 м/с. Во Владимирской, Рязанской и Смоленской областях столбик термометра ночью опустится до 15-21 градуса. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова, в регионе после потепления на пару суток понизится температура воздуха - местами до 17 градусов мороза. "В субботу и ночь на воскресенье будем в промежуточном антициклоне, погода будет преимущественно без осадков и с морозами. В ночь на субботу ожидаем 8-13 градусов мороза, в ночь на воскресенье - 12-17 градусов мороза. Днем в субботу - 5-10 мороза, а воскресенье мы уже ждем выход циклона с запада, поэтому днем будет умеренный снег и температура повысится до 1-6 градусов мороза", - сказала Перова.

Похолодание ночью до минус 9-16 градусов, а днем - до минус 5-12 градусов также ожидается в выходные в Ярославской, Костромской и Орловской областях, ночью в воскресенье столбик термометра опустится до минус 15-21 градуса во Владимирской и Рязанской областях.

В Курской, Тамбовской и Белгородской областях прогнозируются небольшие осадки в виде снега, в Воронежской и Смоленской областях в понедельник ожидается мокрый снег. "Ближайшая ночь у нас будет довольно прохладная, 5 февраля - днем небольшой снег, местами метель. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. <…> В воскресенье облачно, снег ночью небольшой, местами метель, а днем небольшие осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, гололедица на дорогах", - сообщили ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Смоленской области, добавив, что в понедельник порывы ветра могут составить до 17 м/с.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 6 февраля под влиянием атмосферных фронтов глубокого циклона с центром над Норвежским морем на территории Центрального федерального округа ожидается снег, днем на юге - мокрый снег. Преобладающая температура ночью составит минус 14-20 градусов, днем - минус 3-10 градусов, на западе - ночью минус 7-13 градусов, днем - до двух градусов тепла.