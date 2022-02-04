Режим повышенной готовности из-за пандемии продлили в Марий Эл до 4 апреля

ТАСС, 4 февраля. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 4 апреля. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона.

"Внести в указ главы Республики Марий Эл <…> "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" <…> следующие изменения: в пункте 1 слова "до 5 февраля 2022 года" заменить словами "до 4 апреля 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона.

Также в соответствии с указом работодателям рекомендовано предоставлять работникам три дня отдыха с сохранением заработной платы со дня появления симптомов острого респираторного заболевания, вирусной инфекции.

В республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Пресс-служба главы региона со ссылкой на министра здравоохранения Марий Эл Марину Панькову отмечает, что число заболевших коронавирусом за последнею неделю увеличилось в два раза. В республике также частично приостанавливается оказание плановой медпомощи, за исключением помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, беременным и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. "Отмечается также рост госпитализированных в стационары. Свободный коечный фонд на сегодня составляет 24%. Уровень тяжелых пациентов небольшой - составляет 10%. Количество пациентов на кислороде и находящихся на ИВЛ снизилось: на кислороде находится 35% пациентов, на ИВЛ - 20%, - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона.

Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 34 236 случаев заражения коронавирусом, 28 788 пациентов выздоровели, 981 умер. За сутки выявлено 523 случая заражения.