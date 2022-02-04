Глава ВОЗ выразил надежду, что Игры в Пекине объединят мир в борьбе с пандемией

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что Олимпийские игры в Пекине могут способствовать укреплению единства мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он написал в пятницу в своем Twitter.

Глава ВОЗ подчеркнул, что был польщен возможностью участвовать в эстафете олимпийского огня в Пекине. "Желаю, чтобы это пламя принесло надежду людям повсюду в мире на то, что мы сможем покончить с COVID-19 вместе", - написал он.

В твиттер-аккаунте Гебрейесуса опубликованы видеокадры и фото, запечатлевшие его с олимпийским факелом. В видеообращении к мировому сообществу гендиректор сказал, что испытывает "чувство надежды, потому что Олимпийское игры - это надежда, солидарность, единство и мир".

"Особую надежду" глава ВОЗ выразил на "завершение пандемии". "Олимпийские игры объединяют страны мира друг с другом в состязаниях, где спортсмены стремятся осуществить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее - вместе". Этот девиз применим также к нашей борьбе с определяющим кризисом нашего времени", - продолжил он и добавил: "Мы должны действовать быстрее в распределении вакцин во всем мире, мы должны ставить более высокие цели в вакцинации 70% населения всех стран к середине этого года. Мы должны быть сильнее в устранении всех барьеров на нашем пути, и мы должны делать это вместе". "Пусть эти Игры объединят мир и укрепят солидарность и решимость, в которых мы нуждаемся, чтобы покончить с этой пандемией вместе", - заключил Гебрейесус.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин стал первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.