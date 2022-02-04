В Югре студенты-медики получат выплаты за практику в условиях пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в пятницу приняло решение предоставить выплаты студентам-медикам за прохождение практики в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram.

"Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования в период прохождения практической подготовки в условиях пандемии с 1 февраля этого года получат денежные выплаты за их участие в вакцинации населения, заборе ПЦР-тестов и работе кол-центров", - написала Комарова.

По ее словам, выплаты получат студенты Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета в соответствии с госпрограммой "Развитие образования". Согласно информации на сайте правительства Югры, обучающиеся четвертого курса по образовательным программам среднего профессионального образования по специальности "Сестринское дело" и "Лечебное дело" будут получать по 820 рублей в день, пятых-шестых курсов по образовательным программам высшего образования "Лечебное дело", "Педиатрия" - по 820 рублей в день, а ординаторы - 1 370 рублей за день.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 3 февраля зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 3 614, что на 10% больше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 131,3 тыс. человек, 95,7 тыс. выздоровели, 2 188 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции для граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.