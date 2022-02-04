Посол Британии в Москве назвала Россию прекрасной страной

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт назвала Россию прекрасной страной и отметила, что россияне и британцы имеют много общего.

"С личной точки зрения Россия - прекрасная страна. Российский народ - прекрасный народ, который так много дал миру в культуре, науке и просто в новом взгляде на вещи. Так что мне очень нравится жить и работать в России. На самом деле, я полагаю, граждане России и Великобритании имеют довольно много общего. Поэтому есть много вещей, которые могут и должны нас сближать", - сказала она в интервью RTVI.

Говоря о профессиональной стороне вопроса, дипломат отметила, что Россия и Великобритания работают совместно над целым рядом вопросов, несмотря на сложности в двусторонних отношениях. "И Великобритания, и Россия - постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы совместно работаем над целым рядом проблем. Но при этом у нас сложные отношения, много глубоких разногласий. Для дипломата очень интересно работать там, где нужно прилагать много усилий для поиска общего языка и одновременно защиты национальных интересов", - добавила Броннерт.

"Так что одна из вещей, которые приносят мне большое удовольствие - как в личном, так и в профессиональном плане - это соединять вместе культурные организации, музыкантов, узнавать друг от друга о нашей истории. Благодаря этому мы можем лучше понимать друг друга и по возможности готовить миру лучшее, более безопасное будущее", - отметила посол.

Также Броннерт заявила, что Великобритания заинтересована в сотрудничестве с РФ в области образования. "На прошлой неделе генеральный директор Британского Совета - это наша организация, продвигающая международные культурные и образовательные связи - посетил Москву с делегацией из 15 представителей университетов и учреждений культуры. Они подписали ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве. Конечно, мы хотим в предстоящие месяцы и годы продолжать работу в этом направлении", - сказала она.

"Разумеется, нынешняя напряженная и опасная обстановка не способствует благоприятному контексту. Но, даже несмотря на это, мы поддерживаем и приветствуем связи между людьми в области образования, культуры, молодежной политики, науки. Я могу дать вам довольно длинный список разных областей, в которых мы продолжаем совместную работу", - отметила посол.

По словам дипломата, Лондон также рассматривает возможность сотрудничества с Москвой в сфере лесного хозяйства. "В России сосредоточены 20% всех лесов мира. Россия может очень много предложить миру в борьбе с изменением климата. Мы смотрим, что здесь можно сделать вместе", - добавила Броннерт.