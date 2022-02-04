В Британии начали поиск эффективных против ковида комбинаций противовирусных средств

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Три британских университета начинают совместный исследовательский проект, чтобы установить, какие из существующих противовирусных препаратов и их комбинаций могут быть эффективны при лечении COVID-19. Об этом сообщили в пятницу пресс-службы Оксфордского университета, Королевского университета Белфаста и Университета Ливерпуля.

Задача исследователей - отобрать наиболее перспективные из 138 противовирусных средств, которые в настоящий момент применяются или находятся на поздних этапах клинических испытаний. Будет также изучена возможность их использования в сочетании с 4 тыс. других препаратов, из которых также отберут самые многообещающие. Комбинации, демонстрирующие наибольшую эффективность в лаборатории, будут в дальнейшем изучаться в клинических условиях.

"Поиск и разработка противовирусных лекарств традиционно является исключительно долгим и трудным процессом, который увенчался успехом лишь в случае с небольшим количеством поражающих человека вирусов, включая грипп, ВИЧ, вирус гепатита, герпес и вирус Эбола, - сказал профессор Олтен Пауэр, руководящий исследованием в Королевском университете Белфаста. - Пандемия SARS-CoV-2/COVID-19 потребовала в срочном порядке искать новые и безопасные лекарства, применяя которые на ранних этапах можно предотвращать госпитализацию заболевших. Этот процесс может значительно ускорить перепрофилирование существующих препаратов, применяемых как по отдельности, так и в сочетании с другими лекарственными средствами".

Проект получил государственное финансирование в размере £1,6 млн (около $2,2 млн).