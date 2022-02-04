Карантин в 212 школах Нижегородской области введен из-за ОРВИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 212 школах Нижегородской области, этот показатель за последние несколько дней увеличился на 29%, следует из данных пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Так, на 1 февраля полностью на карантин было закрыто 164 школы. "На 4 февраля в 38 % (в том числе в 212 школах - полностью) образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-2019. Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения", - сказано в сообщении.

В управлении призвали родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады, а также обращать внимание на то как в образовательных учреждениях соблюдают требования по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе введен масочный режим, обязательна вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировано 263,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 230 тыс. человек выздоровели, 10,5 тыс. умерли. Коллективный иммунитет достигает уровня 63,7%.