Пискарев предлагает ужесточить ответственность за пропаганду и оправдание педофилии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев высказался за ужесточение ответственности за оправдание или пропаганду педофилии.

"Необходимо проработать вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия - это нормально", они могут перейти к насилию", - приводит слова депутата в пятницу его пресс-служба.