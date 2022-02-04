В Северной Осетии дистанционное обучение продлили до 12 февраля

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение в школах и колледжах Северной Осетии продлили до 12 февраля. Соответствующий указ подписал в пятницу глава республики Сергей Меняйло.

"С 7 по 12 февраля занятия в школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут с применением дистанционных технологий. Вузам рекомендовано перевести студентов на обучение с применением дистанционных технологий", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы и правительства региона.

На время дистанционного обучения в школах будет обеспечиваться функционирование дежурных групп для детей работников органов и организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с указом. Работа в детских садах продолжится в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемических рекомендаций.

Деятельность организаций дополнительного образования и спортивных школ также приостанавливается.

Всего в ковид-стационарах республики находятся 688 человек.

В настоящее время в Северной Осетии эпидемический порог по ОРВИ превышен на 154%.