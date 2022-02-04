В Астрахани открыта линия оперативного реагирования по отлову агрессивных собак

АСТРАХАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Астрахани открыли линию оперативного реагирования по заявкам от жителей на отлов агрессивных бродячих собак. После смерти местного жителя в результате нападения стаи собак в городе было отловлено порядка 150 безнадзорных животных, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города Астрахани.

Ранее сообщалось, что 26 января следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. Накануне в социальных сетях был распространен видеоролик, где несколько собак пытались напасть на школьницу на улице Зеленой в Астрахани, девочке удалось убежать.

"Специалисты МБУ "Чистый город" и подрядная организация отловили стаю бродячих собак на улице Зеленая после случая нападения на школьницу, дважды выезжая на место по экстренной заявке от жителей. Сейчас данные особи находятся на карантине, после которого ветеринары проведут чипирование, стерилизацию и вакцинацию. Животные, признанные агрессивными, останутся в приютах и не будут возвращены в прежнюю среду обитания. Работы по отлову в Астрахани продолжаются в ежедневном режиме, жители города могут оставить заявку на отлов в отделе оперативного реагирования МБУ "Чистый город" по телефону: 89648831425", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что адреса отрабатываются в соответствии с графиком, который составляется на основе поступивших от жителей заявок. За последнюю неделю в Астрахани отловили более 150 безнадзорных собак, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после смерти местного жителя от нападения бездомных собак власти региона максимально мобилизуют все имеющиеся ресурсы, чтобы снизить остроту проблемы с безнадзорными животными.