В Северной Осетии появится управление строительства министерства ЖКХ, топлива и энергетики

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Управление капитального строительства министерства ЖКХ, топлива и энергетики будет создано в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"Соответствующий проект постановления представил первый заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Алан Хадиков. По его словам, учреждение будет участвовать в организации инвестиционного процесса, обеспечивать деятельность по выполнению госзаказов на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять технадзор за выполнением строительно-монтажных работ и многое другое", - говорится в сообщении.

Основной целью деятельности управления капитального строительства министерства ЖКХ, топлива и энергетики региона станет решение вопросов комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в республике.

"Данный механизм позволит оперативно решать задачи, поставленные перед профильным министерством. Все это в комплексе повысит уровень мероприятий, которые проводятся для модернизации важной сферы. На ближайшие два года ориентировочная сумма средств, которая должна быть реализована в республике по линии ЖКХ, - 3,5 млрд рублей. Поэтому необходимо наладить качественную и эффективную работу в данном направлении. Главная цель - это безопасность и комфорт наших жителей", - отметил премьер региона Борис Джанаев.