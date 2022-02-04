Росимущество передало колокольню Успенского собора во Владимире в пользование РПЦ

ВЛАДИМИР, 4 февраля. /ТАСС/. Колокольня Успенского кафедрального собора во Владимире, которая ранее не значилась на балансе, передана в пользование Владимирской епархии. Священнослужители рассчитывают провести в здании капитальный ремонт, сообщил ТАСС руководитель отдела Владимирской епархии по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ иеромонах Арсений Смирнов.

Колокольня рядом с Успенским собором была возведена в 1810 году взамен шатровой, пострадавшей от попавшей в нее молнии. Четырехъярусная колокольня имеет в основании четыре угловых столба с арочными проемами и завершается высоким золоченым шпилем. По данным Владимирской епархии, в 1862 году между колокольней и Успенским собором был построен придел во имя великомученика Георгия Победоносца, который с севера слился с нижним ярусом колокольни.

"При рассмотрении документов по Успенскому кафедральному собору, по Георгиевскому приделу, в частности, колокольне Успенского собора, было выяснено, что она не находится в оперативном управлении ни Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ни епархии, она ничья. После нашего запроса в Росимущество выяснилось, что Росимущество тоже не оформило права на колокольню. После обращения митрополита Тихона ведомство оформило свои права и передало колокольню в бессрочное пользование Владимирской епархии", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Арсений Смирнов, здание колокольни нуждается в проведении капитального ремонта с заменой лестничных проходов, окон, электропроводки и подсветки.

Успенский собор (1158-1160 гг.) - белокаменный памятник ЮНЕСКО, построен при князе Андрее Боголюбском. Это единственный храм, где на большой площади (более 300 квадратных метров) сохранились фрески Андрея Рублева и Даниила Черного 1408 года, в том числе "Страшный суд" на центральных сводах под хорами, "Свет Невечерний" и "Лоно Авраамово" в боковом своде под хорами. В настоящее время памятник находится в совместном использовании Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который проводит здесь экскурсии, и Русской православной церкви как кафедральный собор Владимиро-Суздальской епархии.