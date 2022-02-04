Спрос на вакцину для детей против ковида на 50% превысил первую партию на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Число заявок от родителей на вакцинацию детей против коронавируса на Ставрополье на 50% превысило объем первой поступившей в регион партии. В край поступило 1,9 тыс. доз вакцины, родители подали на 1 тыс. заявок больше, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

Вакцинация детей и подростков от COVID-19. Что об этом известно

"Сегодня у нас с согласия родителей привито 1 785 детей, мы использовали практически всю первую партию "Спутник М" в количестве 1 920 комплектов. При этом еще более 1 000 родителей подали заявление на иммунизацию своих детей. Поэтому мы сформировали следующую заявку, и уже на следующей неделе ждем поставку новой партии детской вакцины", - цитирует управление министра здравоохранения края Владимира Колесникова.

По данным краевого правительства, все прошедшие вакцинацию дети и подростки на Ставрополье чувствуют себя хорошо. "Только у 13 человек из 1 785 наблюдалось кратковременное повышение температуры до 37,5", - поясняют в управлении.

О поступлении первой партии вакцины в регион губернатор Владимир Владимиров сообщил 26 января 2022 года. Вакцинацию детей и подростков в Ставропольском крае проводят в 38 медицинских учреждениях. Перед иммунизацией врачи изучают медицинскую документацию, проводят осмотр ребенка, на момент вакцинации у несовершеннолетнего не должно быть проявлений респираторно-вирусной инфекции.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.