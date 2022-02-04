"Мемориал" просит Верховый суд РФ приостановить производство по делу о его ликвидации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Юристы Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) подали заявление в Апелляционную коллегию Верховного суда РФ с просьбой приостановить производство по делу о его ликвидации. Об этом сообщается на сайте организации.

"В Апелляционную коллегию Верховного суда, которая 28 февраля 2022 года будет рассматривать апелляционную жалобу международного "Мемориала" на решение о ликвидации организации по иску Генеральной прокуратуры, подано заявление о том, чтобы приостановить производство по делу", - сообщается на сайте.

Юристы "Мемориала" основывают ходатайство на решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно ему, Россия должна приостановить ликвидацию, пока ЕСПЧ не вынесет решение по жалобе российских НКО на закон об иностранных агентах.

Верховный суд РФ в декабре 2021 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу.

Генпрокуратура просила Верховный суд о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организацию неоднократно штрафовали суды в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон.