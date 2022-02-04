В "Артеке" создали фан-зоны, где дети могут посмотреть Олимпиаду и поддержать спортсменов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Специальные фан-зоны создали в Международном детском центре "Артек", чтобы отдыхающие в нем ребята могли посмотреть выступления российских спортсменов на Олимпийских играх, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Олимпиада в Пекине открылась 4 февраля, и продлится две недели, до 20 февраля.

"Артековцы из разных регионов России собрались в отрядных кругах, чтобы посмотреть торжественную церемонию открытия Игр, которая прошла на стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая. Специальные фан-зоны были организованы в лагерях детского центра. С флагами России и "Артека" дети поддерживали российских олимпийцев, скандировали кричалки, пели песни. Множество эмоций у ребят вызвал выход представителей сборной России во время парада спортсменов", - рассказали в "Артеке".

Организованная трансляция позволила творческие номера и церемонию зажжения олимпийского огня. В дальнейшем артековцы в фан-зонах смогут следить за выступлениями российских спортсменов.

Как отметили в пресс-службе, поддержка спортсменов во время Олимпийских игр - давняя артековская традиция. Ее начало положено в 1956 году, когда в преддверии XVI Олимпийских игр в Австралии артековцы направили советским спортсменам телеграмму со словами поддержки. В ответ ребята получили письмо с благодарностью и посылку от олимпийцев.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.