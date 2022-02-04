Правительство ЯНАО продлило ограничение на массовые мероприятия до 19 февраля

ТАСС, 4 февраля.Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа продлило ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничение на массовые мероприятия продлено до 19 февраля, сообщили в пресс-службе правительства.

"До 19 февраля включительно: продлевается ограничение на проведение массовых мероприятий, сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 12 февраля в регионе приостановлено посещение детских садов и школ учащимися первых-восьмых классов, ссузов, за исключением студентов выпускных групп. Для первоклассников с 7 по 12 февраля установлены каникулы.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 4 февраля, за последние сутки зафиксировано 1 969 случаев, три недели назад фиксировалось еще около 100 случаев ежесуточно. Порядка 40% от всех заразившихся составляют дети и подростки.