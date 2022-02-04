Rockstar Games сообщила о разработке новой части Grand Theft Auto

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Американская компания Rockstar Games ведет активную разработку новой части Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании в Twitter.

"Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части серии", - говорится в сообщении.

Разработчики пока не называют примерных сроков выхода новой игры, а также деталей сюжета или функционала следующего поколения GTA. До выхода новой части в Rockstar Games будут расширять возможности игрового мира существующей Grand Theft Auto V и намерены улучшить графику текущей версии под игровые консоли последнего поколения.

Grand Theft Auto - серия компьютерных игр в жанре экшн с так называемым открытым миром. Первая игра под этим названием вышла в 1997 году, с тех пор вышло более десятка новых частей и дополнений этой серии. Последняя часть (GTA V) была выпущена в 2013 году, на ее разработку было потрачено порядка $270 млн. Общее число реализованных копий этой части превышает 150 млн, и уступает лишь Minecraft, которая разошлась по миру тиражом 200 млн копий. Число проданных экземпляров всех игр серии GTA преодолело отметку в 350 млн копий.