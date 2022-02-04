Премьера документального фильма об архиепископе Иоанне Рижском прошла в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути" состоялась в пятницу в Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Фильм посвящен 20-летию канонизации архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Яниса) Поммера (1876 - 1934 гг.) Русской православной церковью и 100-летию Латвийской православной церкви.

"Этот фильм заставляет задуматься об истории духовенства, об истории стран, государств, об истории народов", - сказал посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш после показа, отметив, что в фильме хорошо показана личность Иоанна как священнослужителя и политика. "Рады, что мы смогли оказать свою поддержку этому проекту", - добавил он.

Как отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, принявшая участие в съемках фильма, Иоанн выступал "примирителем" между различными группами в "тяжелые" годы начала XX века. "Очень хочется, чтобы мы ориентировались, прежде всего, на фундамент и основу принятия верных решений - это четкие нравственные ориентиры. Значение жития этого святого и образец его жизни, мне кажется, имеет значение для всех людей, независимо от вероисповедания", - считает политик.

Автором сценария и режиссером картины выступил Николай Васильев, фильм был снят при поддержке Минцифры РФ. Съемки картины проходили в России, Белоруссии, Латвии, Литве, Израиле, США и на Украине. Первая часть фильма посвящена жизненному пути Иоанна от рождения до отъезда из Пензы в Ригу в 1921 году. Вторая часть рассказывает о нем как о предстоятеле Латвийской православной церкви, его служении, политической деятельности, гибели и почитании в православном мире.

Иоанн Поммер родился в 1876 году в православной латышской крестьянской семье. Окончил Рижское духовное училище и Духовную семинарию, а также Киевскую духовную академию. В 1918 году был епископом Пензенским и Саранским, в 1921 году возглавил Латвийскую православную церковь, с 1926 по 1931 годы был депутатом Латвийского сейма. В 1934 году Иоанн был убит в Латвии неизвестными после пыток.