Дистанционное обучение в ульяновских школах, колледжах и техникумах продлено на неделю

УЛЬЯНОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области приняли решение продлить на неделю дистанционное обучение для школьников и студентов колледжей и техникумов в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Ранее образовательные учреждения Ульяновской области перешли на дистанционную форму обучения с 31 января по 6 февраля из-за роста случаев коронавируса среди несовершеннолетних.

"Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, значительное увеличение заболевших среди детей. Поэтому было принято решение еще на неделю продлить дистанционное обучение во всех учебных заведениях области - школах, колледжах и техникумах", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

По словам и. о. министра просвещения и воспитания региона Натальи Семеновой, школьникам, которым для занятий требовались компьютеры, они были выданы в учебных заведениях на заявительной основе. "Всего передано более 600 компьютеров и ноутбуков. Кроме того, будет продолжена выдача продуктовых наборов для тех, кто получает льготное питание в школах", - процитировали Семенову в пресс-службе правительства региона.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе до 14 февраля также приостановлены физкультурно-оздоровительные услуги для детей и тренировки для несовершеннолетних в очном формате. Аналогичный запрет распространяется и на работу секций и кружков для детей.

По оперативным данным, за последнюю неделю уровень заражения коронавирусом вырос в 3,2 раза. Заболеваемость среди детей в январе выросла в 1,7 раза по сравнению с декабрем. Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено в ряде медицинских учреждений региона возросла в семь раз.