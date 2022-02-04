Узавиация: задержанный в аэропорту Бухары россиянин нарушил правила перевозки БПЛА

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Бухары в четверг гражданин РФ нарушил принятые в Узбекистане правила перевозки беспилотника. Об этом в пятницу сообщили в Агентстве гражданской авиации (Узавиация) при министерстве транспорта республики.

"Гражданином Российской Федерации Лымарь М.В. неправильно истолкованы правила ввоза и использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

По данным ведомства, Лымарь пояснил, что его квадрокоптер весит 249 гр, что подтверждает характеристика, напечатанная производителем на самом дроне. Тогда как по законам Узбекистана, обязательной регистрации подлежат квадрокоптеры тяжелее 250 гр.

"Агентство "Узавиация" информирует, что несмотря на то, что вес БПЛА не превышает 250 гр в устройстве установлено фото- видео-оборудование, что исключает его из ряда разрешенных БПЛА, для которых не требуется разрешение на его ввоз и использование в Республике Узбекистан. Согласно Положению о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и государственной авиации Республики Узбекистан, утвержденному постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 31 августа 2016 года №287 под игрушечной моделью понимается БПЛА весом не более 250 гр, но без функции автономного управления полетом и навигации, не оборудованный фото- видео-аппаратурой", - указали в агентстве.

В ведомстве проинформировали, что в связи с увеличением спроса со стороны иностранных туристов и представителей зарубежных СМИ и в целях развития въездного туризма власти упростили порядок выдачи разрешений на временный ввоз и использование на территории Узбекистана БПЛА для подготовки фото- и видео-материалов о туристическом потенциале республики, в том числе зарубежным творческим группам, по ходатайству Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, министерства культуры и Национального агентства "Узбеккино".

"Упрощенный порядок выдачи таких разрешений предусматривает официальное обращение иностранного гражданина в одно из указанных выше министерств или ведомств или через электронную платформу Агентства "Узавиация" для получения разрешения на временный ввоз и использование БПЛА на территории Узбекистана", - сообщили в Узавиации.

Задержание в Бухаре

В четверг посольство России в Узбекистане сообщило, что гражданин РФ Максим Лымарь был задержан правоохранительными органами Узбекистана при вылете из аэропорта Бухары в Новосибирск из-за того, что в его вещах был обнаружен беспилотник. По данным диппредставительства, согласно действующему законодательству Узбекистана, незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Отмечается, что задержанный в данный момент помещен под домашний арест "до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона". В посольстве добавили, что находятся в постоянном контакте как с гражданином РФ, так и с правоохранительными органами Узбекистана для скорейшего разрешения ситуации.