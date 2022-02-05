Британец выиграл почти £110 млн в лотерею EuroMillions

ТАСС, 5 февраля. Житель Великобритании стал обладателем джекпота в £109,9 млн (около €130) очередного тиража европейской лотереи EuroMillions, который состоялся в пятницу вечером. Об этом сообщает газета The Sun.

"Какая же удивительная ночь для одного обладателя билета из Великобритании, который сегодня сорвал джекпот "Евромиллионов" в размере £109,9 млн", - приводит газета слова старшего советника по работе с победителями из компании Camelot Group, реализующей программу лотереи на территории Соединенного Королевства. Сам победитель, чье имя не раскрывается, пока никак не прокомментировал свою победу. Его выигрыш, как указывает издание, стал 11-м по величине за всю историю лотереи в мире.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально она проходила в Испании, Франции и Великобритании, позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным. Именно так поступает подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупного состояния.