Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за угрозы нападения собак

ТАСС, 5 февраля. Власти Забайкальского края ввели на территории субъекта режим повышенной готовности из-за угрозы нападения безнадзорных собак, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу 5 февраля. Введение режима повышенной готовности призвано исключить пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Государственной ветеринарной службе предписано обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органам местного самоуправления вместе с правоохранительными органами поставлена задача обеспечить безопасность людей.

"Причина объявленной повышенной готовности - крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных", - сообщает пресс-служба.

С начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев собачьих покусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 с множественными глубокими ранами.