Суточный прирост заразившихся ковидом в Приморье превысил тысячу

За прошедшие сутки в крае впервые с начала пандемии выявлено 1 090 новых случаев заражения коронавирусом при 349 выздоровевших. Стремительный рост числа заболевших ранее отмечали в региональном управлении Роспотребнадзора. По словам главного санитарного врача края Татьяны Детковской, за прошедшую неделю на 94% выросла заболеваемость среди детей.

Общая заболеваемость коронавирусом в регионе за январь выросла на 56,3%. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко отмечала, что одна из причин роста заболевания коронавирусом - позднее обращение к врачам. На сегодняшний день в регионе развернуты 2 648 коек в 24 медицинских организациях. На лечении находится 1 481 человек, из них в тяжелом состоянии - 281.

Ранее Роспотребнадзор запретил в Приморье любые мероприятия, предполагающие массовое скопление детей, за исключением обучения в пределах одного класса или группы. Юридическим лица рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников. Губернатор края Олег Кожемяко поручил муниципальным властям подготовить соответствующие документы, чтобы на удаленную работу перешли все сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно.