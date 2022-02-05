Бразилия может вскоре признать COVID-19 эндемическим заболеванием

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии могут до конца марта пересмотреть статус COVID-19 и признать, что заболевание носит характер эндемии, а не пандемии. Такое мнение высказал в пятницу глава Минздрава Марселу Кейрога.

"Мы укрепили нашу систему здравоохранения, больницы, увеличили число коек отделений интенсивной терапии, улучшили денежное содержание. В свете этого мы прогнозируем улучшение ситуации, и к концу текущего квартала, как знать, статус пандемии может быть понижен до эндемии, как это происходит в Европе", - цитирует политика столичное издание Metrópoles.

Во вторник последние ограничения, связанные с COVID-19 отменила Дания, где коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". Об эндемическом характере COVID-19 говорят в Великобритании, скорый выход из пандемии и "начало эндемической фазы" предсказывают власти Швейцарии, Филиппин, Малайзии. К отказу от последних ограничений призывают эксперты в Сингапуре. Неизбежность смены со временем режима пандемии коронавируса на эндемическую фазу признают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии выявлено более 26,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 630 тыс. завершились летальным исходом. Выздоровели более 22,6 млн человек, более 3 млн случаев считаются активными.

Полностью привиты от коронавируса более 152,7 млн жителей. Около 41,2 млн человек ревакцинированы, порядка 13,4 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С середины января в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет. С конца декабря в стране наблюдается рост числа новых случаев инфицирования по мере распространения омикрон-штамма коронавируса.