Затонувшее в порту Приморья судно "Акванавт" начали поднимать на поверхность

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Работы по подъему затонувшего судна "Акванавт" начались в порту Зарубино в Приморье, сообщили ТАСС в компании "Примкраб", которой принадлежит судно.

"В порту Зарубино начались работы по приданию положительной плавучести потерпевшему аварию судну "Акванавт". К выполнению работ судовладельцем привлечены специалисты Приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба". В ходе операции судно планируется приподнять плавкраном, провести откачивание воды из помещений и трюмов", - сообщили в компании.

Там уточнили, что на месте затопления продолжается очистка воды от нефтепродуктов.

Судно "Акванавт" затонуло 2 февраля у причала Зарубинской базы флота, были эвакуированы 14 членов экипажа, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко ранее сообщил ТАСС, что на борту судна было 27 тонн дизельного топлива и 1 тонна моторного масла.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. В частности, в ходе проведенного совещания по этому вопросу Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", оно было построено в Японии в 1980 году, работало под российским флагом. Его длина составляет 33,2 м, ширина - 6,38 м.