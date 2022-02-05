На отдельных территориях Сочи зафиксировали до 20 мм осадков

СОЧИ, 5 февраля. /ТАСС/. Осадки до 20 мм зафиксировали минувшей ночью на отдельных территориях Сочи, где прошел снегопад, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Работы по расчистке дорог не прекращались всю ночь, в том числе в высокогорных селах. Проведена расчистка дорог, подъездных путей к социальным объектам, дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также тротуаров. В данный момент движение по основным улицам города осуществляется без затруднений. Движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок. Доступ к социально значимым объектам обеспечен", - говорится в сообщении.

В Адлерском районе курорта в расчистке дорог и общественных территорий от снега и наледи задействовали более 120 сотрудников муниципальных и федеральных служб, а также 40 единиц спецтехники. За сутки на территории района и в горном кластере израсходовали более 250 тонн противогололедной смеси.

"Жителей и гостей Сочи убедительно просят не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также в непосредственной близости от перекрестков. Транспортные средства создают помехи дорожным службам и мешают при расчистке снега. Также спасатели и ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте в случае отсутствия зимней резины. Штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать. Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - сообщается в пресс-релизе.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять.