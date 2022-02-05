В Удмуртии за сутки зафиксировали 1601 случай заражения коронавирусом

ТАСС, 5 февраля. В Удмуртии зафиксировали 1 601 случай заражения коронавирусом. Госпитализировали 255 человек следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в субботу.

"Всего на 5 февраля в Удмуртии зарегистрировано 96 963 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки проведено 11 430 тестов на коронавирус, выявлен 1 601 новый случай. В числе заболевших 275 детей до 14 лет, 179 граждан старше 65 лет", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 80 тыс. человек, из них 1 001 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 33,7 тыс. человек, что почти втрое больше, чем 31 января. 975 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 180 - в тяжелом. За сутки зарегистрировали четыре летальных случая. Всего от коронавируса в республике умерли 3,5 тыс. человек.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 687,5 тыс. человек, двумя - 538,2 тыс. Еще 117,9 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 65%.

В республике действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за высокого уровня госпитализации в 1,5 раза увеличили коечный фонд для больных коронавирусом, до 1,6 тыс. коек., свободно около 22%.