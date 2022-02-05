Коэффициент распространения ковида в России возрос до 1,33

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в субботу увеличился до 1,03. В России в целом показатель тоже немного вырос и достиг 1,33, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Единственным исключением стало Подмосковье, где он опустился до 0,93 - минимума с 9 января.

В Ростовской области коэффициент составил 1,23, в Свердловской - 1,26, в Пермском крае - 1,33, в Санкт-Петербурге - 1,35, в Самарской области - 1,54, в Воронежской - 1,65. В Красноярском крае показатель сократился до 2,07, а в Нижегородской области подскочил до 2,28.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.