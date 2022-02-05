Около 1 тыс. волонтеров помогают медикам в поликлиниках Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Помощь врачам в поликлиниках Ставрополья оказывают порядка 1 тыс. волонтеров-медиков и учащихся медицинских колледжей. Об этом сообщили журналистам в субботу в управлении по информполитике правительства края.

"Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу привлечь волонтеров к работе по укреплению поликлинического звена региона в условиях распространения коронавируса. Сегодня в наших медицинских организациях работают 534 волонтера-медика. Это ординаторы, студенты старших курсов медуниверситета. Еще 124 волонтера - учащиеся медицинских колледжей", - сообщил глава регионального минздрава Владимир Колесников, слова которого приводятся в сообщении.

Он выразил благодарность будущим врачам, которые сегодня помогают старшим коллегам бороться с коронавирусом.

"Я вижу, как они общаются с пациентами, как горят их глаза. Считаю, что у нас растет достойная смена. Помощь этих ребят пришла очень вовремя. Она важна всем - и будущим докторам, и жителям нашего края", - считает Колесников.

Министр также отметил вклад в общее дело еще 200 волонтеров, которые, не будучи медиками, помогают, чем могут, в том числе и личным транспортом. Также активно включились в работу добровольцы "Единой России", других волонтерских движений.