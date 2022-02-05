Группа анархистов забросала бутылками с зажигательной смесью полицейское здание в Афинах

АФИНЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Группа анархистов забросала бутылками с зажигательной смесью здание отделения полиции в центральном афинском районе Эксархия, задержаны 16 человек, из которых трое впоследствии арестованы за хранение наркотиков. Об этом сообщил в субботу греческий новостной сайт News247.gr.

По его словам, группа из примерно 20 человек напала на отделение около полуночи. В результате атаки никто не пострадал, однако фасаду здания нанесен материальный ущерб. Нападавшие сразу же разбежались.