В Москве число льготных пассажиров в метро снизилось на 14% с середины января 2022 года

МОСКВА, 5 февраля./ТАСС/. Число льготных пассажиров в московском метро снизилось на 14% с середины января 2022 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с рекомендациями мэра Москвы многие пассажиры с начала года отказались от поездок на метро. В частности, школьников, студентов и льготных категорий граждан стало заметно меньше: с середины января количество льготных пассажиров снизилось на 14%, школьников и студентов - на целых 25%. Больше всего поток учащихся за последнюю неделю упал на станциях, расположенных вблизи ВУЗов (РАНХиГС, МИРЭА, Финансовый университет и других)", - говорится в сообщении

Помимо этого, специалисты с каждой неделей отмечают еще большее снижение пассажиропотока в городском общественном транспорте.

"В свою очередь, в Московском транспорте мы продолжаем придерживаться одних из самых строгих мер по дезинфекции - каждые 1,5 часа обрабатываем все контактные поверхности в метро, до двух раз в день проводим дезинфекцию в вагонах. Однако соблюдение этих мер необходимо и со стороны пассажиров - просим вас не забывать носить маску в транспорте на протяжении всей поездки и обрабатывать руки в санитайзерах, расположенных на каждой станции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.