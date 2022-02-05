РГИСИ на неделю переводит студентов на удаленное обучение из-за ситуации с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) перевел студентов на дистанционную форму обучения на период с 7 по 13 февраля из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в пресс-службе вуза.

"7 февраля, в первый учебный день нового семестра, ребята должны были вновь собраться в аудиториях и мастерских. К сожалению, пока встречи возможны только в интернет-пространстве. В течение недели все занятия будут проводиться в полном объеме, в строгом соответствии с расписанием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зимнюю сессию студенты РГИСИ сдавали в смешанном формате: экзамены по теоретическим предметам проходили онлайн, а по практическим - очно. По словам ректора РГИСИ Натальи Пахомовой, в вузе, "безусловно, огорчены тем, что новый семестр студенты начнут дистанционно", однако перейти на такой формат руководство института вынудила статистика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. "Пока это недельная мера - до 13 февраля. Очень надеемся, что продлевать ограничения не потребуется", - привели ее слова в пресс-службе вуза.

Ректор напомнила, что с 31 января сотрудники института работают в смешанном режиме по графику, а в удаленном режиме находятся педагоги и сотрудники старше 60 лет. По ее мнению, перевод студентов на удаленное обучение стал закономерным решением. "Мы совершенно уверены в эффективности такой формы обучения, так как двухлетний опыт пандемии позволил преподавателям сформировать новые планы занятий, собрать доступные материалы, опробовать новые практики", - отметила она.

Эпидемическая обстановка в Петербурге остается сложной, прирост числа заразившихся коронавирусом за последние сутки составил 21 780 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили свыше 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 884 565 человек (6 390 за сутки), умерли 30 200 (65 за сутки).