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Пандемия COVID-19

На Кубани ввели дистанционную выдачу больничных по ОРВИ и коронавирусу

За сутки в регионе 2 652 человека получили диагноз COVID-19

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани ввели дистанционную выдачу больничных пациентам с признаками ОРВИ и нового коронавируса, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации Краснодарского края.

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"Процесс выдачи больничных листов скорректировали в поликлиниках Кубани. Чтобы открыть лист нетрудоспособности дистанционно, жителям края с симптомами ОРВИ и COVID-19 надо позвонить на "горячую линию" медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 2 652 заразившихся коронавирусом. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 739 815 человек, из них 30 942 ребенка. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за весь период 108 600 человек выписали с выздоровлением, 486 из них - за последние сутки. 10 108 пациентов спасти не удалось. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 153 828 случаев COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 4 835 человек, из них с подтвержденным диагнозом - 2 971.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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