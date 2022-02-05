На Кубани ввели дистанционную выдачу больничных по ОРВИ и коронавирусу

"Процесс выдачи больничных листов скорректировали в поликлиниках Кубани. Чтобы открыть лист нетрудоспособности дистанционно, жителям края с симптомами ОРВИ и COVID-19 надо позвонить на "горячую линию" медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 2 652 заразившихся коронавирусом. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 739 815 человек, из них 30 942 ребенка. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за весь период 108 600 человек выписали с выздоровлением, 486 из них - за последние сутки. 10 108 пациентов спасти не удалось. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 153 828 случаев COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 4 835 человек, из них с подтвержденным диагнозом - 2 971.