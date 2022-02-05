В РПЦ заявили о необходимости новой встречи глав поместных церквей в "амманском формате"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Переговоры глав и представителей поместных церквей для решения накопившихся вопросов в православном мире просто необходимы, и новая подобная встреча вполне возможна, как это в 2020 году уже произошло в Аммане. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Если кому-то хочется решить те вопросы, которые накопились в межправославном сообществе - а таких вопросов становится все больше и больше, - то нужно, конечно, подумать о каком-то формате, который позволил бы православным церквам встречаться и обсуждать возникшие проблемы. Была встреча в Аммане по приглашению Иерусалимского патриарха - вполне возможно, что такая встреча состоится. Какие-то площадки для общения православных церквей, мне кажется, необходимы", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он выразил надежду на то, что православные церкви совместными усилиями найдут способ выйти из затянувшегося кризиса.

Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане. В нем приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, а еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации. Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине. Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагало проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года.

Разделение в православном мире началось после того, как в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.