В Нигерии за месяц от лихорадки Ласса умерли 40 человек

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек умерли в Нигерии в минувшем январе от лихорадки Ласса. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета The Nation со ссылкой на коммюнике Нигерийского центра по контролю за болезнями (НЦКБ).

"За четыре недели января 2022 года лихорадка Ласса унесла в Нигерии жизни 40 человек, - говорится в нем. - За указанный период было выявлено 211 новых заболевших этим видом лихорадки". Специалисты НЦКБ отметили, что лихорадка Ласса обнаружена на текущий день в 14 штатах страны из 36. При этом 82% всех случаев приходится на штаты Ондо, Эдо и Баучи.

"Преобладающая возрастная группа среди заболевших Ласса - 21-30 лет", - подчеркнуто в коммюнике. Среди больных преобладают мужчины.

Нынешняя вспышка лихорадки Ласса продолжается в Нигерии уже больше года. За 2021 год в стране было зафиксировано более 80 смертей от данного заболевания. Предыдущая серьезная вспышка Лассы наблюдалась в Нигерии в 2017-2018 годах.

О лихорадке Ласса

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тыс. человек, для около 5 тыс. из них это заболевание заканчивается летальным исходом.

Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Первоначальное заражение человека происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными крысами. Попав в организм человека, вирусы лихорадки Ласса могут передаваться от заболевшего другим людям. Пик заболевания в Западной Африке приходится на сухой сезон (декабрь - апрель), который совпадает с завершением цикла размножения крыс.

Вакцины от лихорадки Ласса нет, поэтому основные усилия властей в противодействии распространению этого заболевания направлены на обеспечение соблюдения норм гигиены местными жителями.

Впервые эта болезнь была описана в 50-х годах прошлого века, а ее возбудитель идентифицирован в 1969 году во время изучения больного из нигерийского города Ласса. От этого города в штате Борно на северо-востоке Нигерии болезнь и получила свое название.