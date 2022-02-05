Митрополит Иларион назвал недопустимой продажу святой воды в храмах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Святая вода не может продаваться в православных храмах, если где-то есть подобные случаи, прихожане должны сообщить об этом местному правящему архиерею. Об этом сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я в первый раз слышу о том, чтобы продавалась святая вода. Я думаю, что если где-то продается святая вода, то вам следует написать жалобу местному архиерею, он разберется и поставит на вид священнику", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", отвечая на просьбу одного из слушателей из Свердловской области прокомментировать то, почему в храмах продаются различные товары и даже святая вода.

Свечи, по словам митрополита, продаются в церквях потому, что через их покупку верующие делают пожертвования на храм, без которых приходы не могут существовать.

Если говорить о церковных таинствах, то они, отметил архиерей, не совершаются за деньги. Во многих храмах существует такая практика: введены "рекомендуемые пожертвования" за совершение различных церковных обрядов и таинств, например, крещения, венчания. Если человек не в состоянии заплатить эту сумму, то это не значит, что его или его ребенка не покрестят, отметил митрополит.

"Здесь нужно, конечно, во всех подобных случаях договариваться со священником, но таинственная жизнь Церкви не поставлена на коммерческую основу: вы можете прийти в храм на исповедь, вы можете причаститься, вы можете участвовать полноценно в церковной жизни и при этом быть свободными от каких-либо финансовых обязанностей по отношению к Церкви", - добавил иерарх.