В Якутии откроется центр дистанционной врачебной консультации

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации начнет работу в Якутии с 6 февраля, сообщается в субботу в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Якутии по поручению главы республики Айсена Николаева решением оперативного штаба республики с 6 февраля начинает работать центр дистанционной врачебной аудиоконсультации", - говорится в сообщении. Центр будет работать без выходных с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что аудиоконсультации можно получить по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе коронавируса. "Для работы в центре привлечены профессора, преподаватели медицинского института, ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций", - добавили в оперштабе.

"Такая форма оказания медицинской помощи является востребованной в условиях нагрузки на первичное звено и позволит дойти до каждого жителя Якутии", - отмечается в сообщении. Звонки бесплатны и доступны для всех жителей.

В регионе за сутки выявили 3 767 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки госпитализировали 131 человека, выздоровели 2 507 человек. Первым компонентом привились 579 084 человека, что составляет 80,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 130 510 человек.