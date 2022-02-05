Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Ставрополь

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. "Поезд Победы", единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, в субботу впервые прибыл на Ставрополье. В Ставрополе он примет около 2,5 тыс. посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"За четыре дня в Ставрополе "Поезд Победы" посетят около 2,5 тыс. жителей и гостей города. В организации мероприятия в краевом центре задействованы 50 волонтеров. Проект проходит с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Далее экспозиция отправится в Элисту, Махачкалу, Грозный и другие города", - говорится в сообщении.

Все волонтеры, помогающие в проведении экскурсий, прошли вакцинацию и регулярно проходят ПЦР-тестирование на коронавирус. Из-за противоэпидемических ограничений на Ставрополье посетить "Поезд Победы" не могут организованные детские группы, однако дети могут осмотреть экспозицию во время экскурсий со своими родителями.

"Для нас большая честь принимать у себя такой грандиозный патриотический проект, как "Поезд Победы". Сегодня мы все погрузились в атмосферу того времени, пройдя по тропам войны от самого начала до Великой Победы. <…> Спасибо организаторам, что дали возможность жителям Ставрополя прикоснуться к истории", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Музей "Поезд Победы" работает с октября 2020 года. За время своего существования он уже побывал в городах на территории России и Белоруссии, посетить его успели более 230 тыс. человек. В составе экспозиции задействовано 150 полноразмерных фигур, а также демонстрируются реальные предметы времен Великой Отечественной войны. Кроме того, используются более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.