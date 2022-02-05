СМИ: во Франции полиция применила слезоточивый газ на манифестации против Земмура

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Французская полиция применила слезоточивый газ против активистов крайне левых организаций, организовавших манифестацию в Лилле против крайне правого политика и публициста Эрика Земмура, баллотирующегося на пост президента Франции. Об этом сообщает в субботу газета La Voix du Nord.

Данная акция была приурочена к предвыборному митингу Земмура, который он проводит в субботу в этом городе. Стражи порядка применили газ после того, как агрессивно настроенные демонстранты, одетые в черное, пытались помешать задержанию одного из них до начала марша. Второй эпизод произошел уже после начала манифестации, когда некоторые участники начали использовать дымовые шашки.

Эрик Земмур проводит очередной предвыборный митинг в Лилле, где, по заверениям организаторов, собрались 8 тыс. его сторонников.

63-летний Земмур объявил 30 ноября о решении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. Он никогда не занимал выборных должностей и всю свою профессиональную деятельность работал журналистом в различных изданиях. Является автором нескольких книг, некоторые из которых посвящены критике радикального исламизма. На манифестации 5 декабря Земмур объявил о создании собственного движения "Реконкиста".

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящий момент предвыборные кампании ведут около 40 политиков.